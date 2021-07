INTERVISTA – Quinzi: “Non avevo abbastanza passione, ora sono felice. Berrettini è un campione” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vittoria della prima Coppa Davis Junior rappresentando l’Italia nel 2012, trionfo a Wimbledon e prima posizione nel ranking ITF Junior nel 2013 e due successi a livello Challenger. Successivamente alcuni frangenti grigi, tra infortuni, risultati che stentavano ad arrivare e una tangibile insofferenza per la situazione creatasi dopo una carriera sensazionale a livello Junior. Gianluigi Quinzi ha chiarito ogni dubbio sull’evoluzione della sua carriera ai microfoni di Sportface.it, rilasciando un’INTERVISTA esclusiva attraverso la quale ha parlato a cuore aperto del suo percorso nel mondo del tennis, dall’exploit sino al ritiro. Da stella particolarmente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vittoria della prima Coppa Davis Junior rappresentando l’Italia nel 2012, trionfo a Wimbledon e prima posizione nel ranking ITF Junior nel 2013 e due successi a livello Challenger. Successivamente alcuni frangenti grigi, tra infortuni, risultati che stentavano ad arrivare e una tangibile insofferenza per la situazione creatasi dopo una carriera sensazionale a livello Junior. Gianluigiha chiarito ogni dubbio sull’evoluzione della sua carriera ai microfoni di Sportface.it, rilasciando un’esclusiva attraverso la quale ha parlato a cuore aperto del suo percorso nel mondo del tennis, dall’exploit sino al ritiro. Da stella particolarmente ...

