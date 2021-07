Il formaggio Montasio è sempre più richiesto | quasi un milione di forme prodotte

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Visited 78 times, 78 visits today) Notizie Simili: La metà dei fondi per il Covid va ai Comuni del… Il gruppo dell'ex Amga approva il bilancio e… La catena Despar continua a crescere ...

il Corriere delle Alpi

É quanto emerso dalla recente assemblea annuale dei soci del Consorzio di tutela delDop , riunitasi al Centro culturale Zanussi di Pordenone dove è stato approvato all'unanimità ...É quanto emerso dalla recente assemblea annuale dei soci del Consorzio di tutela delDop , riunitasi al Centro culturale Zanussi di Pordenone dove è stato approvato all'unanimità ...Approvato dall’assemblea annuale dei soci del Consorzio di Tutela del Formaggio Montasio Dop, il bilancio consuntivo del 2020. Confermato l’ incremento delle vendite e della produzione in crescita del ...UDINE. Anno record il 2020 per la dop Montasio. A dispetto della pandemia, il formaggio friulano-veneto ha messo a segno la miglior performance dell'ultimo quinquennio, sia in termini di vendite che d ...