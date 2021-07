Il Ddl Zan e la domanda che nessuno ha ancora fatto a Vendola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ma se vi dicessi che della legge Zan non m’importa niente, voi mi rinfaccereste l’averci scritto non so più quanti articoli? Temo di sì, e non so darvi torto. D’altra parte non m’importa niente neanche del calcio, e nei giorni scorsi ho scritto d’un torneo che non ho mai guardato. Il fatto è che certi argomenti sono pervasivi: per quanto tu voglia farti notare di più sottraendoti alla pista da ballo, poi stare in un angolo pare impossibile. Mi terrorizza che torni a spopolare la discussione sulla dad, altro tema (anch’esso di tre lettere) di cui non mi frega nientissimo e del quale sembra non si possa non parlare (altro tema su cui ho scritto un numero ridicolo di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ma se vi dicessi che della legge Zan non m’importa niente, voi mi rinfaccereste l’averci scritto non so più quanti articoli? Temo di sì, e non so darvi torto. D’altra parte non m’importa niente neanche del calcio, e nei giorni scorsi ho scritto d’un torneo che non ho mai guardato. Ilè che certi argomenti sono pervasivi: per quanto tu voglia farti notare di più sottraendoti alla pista da ballo, poi stare in un angolo pare impossibile. Mi terrorizza che torni a spopolare la discussione sulla dad, altro tema (anch’esso di tre lettere) di cui non mi frega nientissimo e del quale sembra non si possa non parlare (altro tema su cui ho scritto un numero ridicolo di ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - borghi_claudio : Ma non ci posso credere. Sospeso quel noto facinoroso adolescente di SFORZA FOGLIANI ????? Sforza Fogliani sospeso… - gabrillasarti2 : Matteo Salvini in Senato sul Ddl Zan: 'Se c'è qualche cog***e'. Smaschera la sinistra: 'È la prova, non hanno i num… - ste2364 : RT @CasaPoundItalia: DDL Zan, blitz di #CasaPound al Senato con cartelli e bavagli: “legge liberticida che non serve al Paese' Si è svolto… -