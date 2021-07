Fedez - Codacons, lo scontro continua: il cantante si sente «perseguitato» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non sembra avviarsi ad una conclusione il duello a distanza tra il noto rapper Fedez e il Codacons, l'associazione attiva a tutela dei diritti dei consumatori. «Basta persecuzione. Non sono come Malika Chalhy», queste le parole cariche di rabbia del cantante milanese, nuovamente preso di mira da azioni dell'associazione. Dopo il recente sfogo di Fedez sul web, ecco la pronta replica del Codacons: in essa si annuncia una querela per diffamazione nei suoi confronti. Alla base dei nuovi contrasti, vi è l'iniziativa “Scena Unita”, mirata a sostenere i lavoratori dello spettacolo in questo difficile periodo: ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non sembra avviarsi ad una conclusione il duello a distanza tra il noto rappere il, l'associazione attiva a tutela dei diritti dei consumatori. «Basta persecuzione. Non sono come Malika Chalhy», queste le parole cariche di rabbia delmilanese, nuovamente preso di mira da azioni dell'associazione. Dopo il recente sfogo disul web, ecco la pronta replica del: in essa si annuncia una querela per diffamazione nei suoi confronti. Alla base dei nuovi contrasti, vi è l'iniziativa “Scena Unita”, mirata a sostenere i lavoratori dello spettacolo in questo difficile periodo: ...

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - RobertoBurioni : Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita.… - rtl1025 : ?? #Fedez: 'Nuova raccomandata di #Codacons, paragonano i soldi che abbiamo raccolto per aiutare i lavoratori dello… - alby_re : RT @rtl1025: ?? #Fedez: 'Nuova raccomandata di #Codacons, paragonano i soldi che abbiamo raccolto per aiutare i lavoratori dello spettacolo… - yuna_hikari : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… -