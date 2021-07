“Cuore amaro”, il singolo sanremese di Gaia è disco d’oro (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Cuore amaro” (Sony Music Italy), brano che ha visto debuttare Gaia al 71° Festival di Sanremo, riceve oggi da FIMI la certificazione disco d’oro, superando così i 10 milioni di streaming complessivi audio-video. Il brano è scritto e composto dalla stessa Gaia insieme a Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre, Giorgio Spedicato, vede alla produzione Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). “Cuore amaro” di Gaia disco d’oro, ha superato 10 milioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) “” (Sony Music Italy), brano che ha visto debuttareal 71° Festival di Sanremo, riceve oggi da FIMI la certificazione, superando così i 10 milioni di streaming complessivi audio-video. Il brano è scritto e composto dalla stessainsieme a Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre, Giorgio Spedicato, vede alla produzione Machweo (Giorgio Spedicato) e Simon Says (Simone Privitera). “” di, ha superato 10 milioni di ...

Advertising

gaiamonster : vorrei seguire la discussione del ddl zan in senato ma so già che mi verrà il sangue amaro a vedere gli interventi… - flapalloncino : @Adele309_ metti cuore amaro ia - vocidistratte : @Cuore__Amaro beh in effetti aveva bisogno di ispirazione visti i soggetti del suo articolo - Cuore__Amaro : @vocidistratte Ma l'avrà retwittata per salvarsela e prendere spunto - Cuore__Amaro : RT @stoinparano1a: Noi viviamo di passione pura -

Ultime Notizie dalla rete : Cuore amaro Acque profumate, le fragranze fresche e leggere adatte all'estate ...linea thè verde energizzante fresca acqua leggera profumata 30 ml Quest'acqua racchiude un cuore di ... con note di testa di mandarino, con semi di carvi che donano un tocco leggermente amaro a cui si ...

Il lungo commiato del MCU a Black Widow ...russa che è stata istruita a essere ma dimostrando di essere decisa a tenersi stretto il suo cuore ... Pochi gli scontri con Taskmaster , l'agente sul campo di Dreykov, tanto da lasciare l'amaro in bocca ...

Da Annalisa ai The Kolors: pioggia di certificazioni per la musica italiana Radio Italia C’è una discarica di rifiuti davanti all’ingresso, libreria per bambini di Roma costretta a chiudere I rifiuti hanno invaso strade e marciapiedi, in tutta Roma. Dal centro alla periferia poco cambia, ed è così che la Città Eterna mostra il suo lato peggiore. E lo fa penalizzando anche le librerie di ...

“Cuore amaro”, il singolo sanremese di Gaia è disco d’oro "Cuore Amaro", il singolo con il quale Gaia ha partecipato al 71° Festival Di Sanremo è stato certificato disco d'oro ...

...linea thè verde energizzante fresca acqua leggera profumata 30 ml Quest'acqua racchiude undi ... con note di testa di mandarino, con semi di carvi che donano un tocco leggermentea cui si ......russa che è stata istruita a essere ma dimostrando di essere decisa a tenersi stretto il suo... Pochi gli scontri con Taskmaster , l'agente sul campo di Dreykov, tanto da lasciare l'in bocca ...I rifiuti hanno invaso strade e marciapiedi, in tutta Roma. Dal centro alla periferia poco cambia, ed è così che la Città Eterna mostra il suo lato peggiore. E lo fa penalizzando anche le librerie di ..."Cuore Amaro", il singolo con il quale Gaia ha partecipato al 71° Festival Di Sanremo è stato certificato disco d'oro ...