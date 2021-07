Chi è Hazel | la figlia di Julia Roberts a Cannes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il red carpet del Festival del Cinema di2021 ci sta regalando moltissime emozioni, anche in fatto di famiglie hollywoodiane, che possiamo finalmente tornare ad avvistare in sfilata. Il tappeto rosso del 10 luglio ha ospitato, a proposito, il grande ritorno di Sean Penn con il film Flag day, di cui laDylan è grande protagonista, ma i due non sono l’unica coppia che ha attirato la nostra attenzione di quel tappeto rosso: Daniel Moder e ladi, sono stati fotografati in una rarissima apparizione pubblica. Marito e...