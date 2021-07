Bonus vacanze, spendibile anche per i pacchetti turistici (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono stati elargiti 1.885.902 voucher per il Bonus vacanze ma ne sono stati usati meno della metà. Si ha tempo fino al 31 dicembre 2021 Le misure di rilancio per l’economia del settore turistico hanno introdotto il cosiddetto Bonus vacanze. Un incentivo erogato sotto forma di voucher o detrazione fiscale da utilizzare presso le attività L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono stati elargiti 1.885.902 voucher per ilma ne sono stati usati meno della metà. Si ha tempo fino al 31 dicembre 2021 Le misure di rilancio per l’economia del settore turistico hanno introdotto il cosiddetto. Un incentivo erogato sotto forma di voucher o detrazione fiscale da utilizzare presso le attività L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marialauraloi : RT @MMaXXprIIme: Trovano i soldi per accogliere i clandestini, per fare tamponi, per le terapie intensive, per le mascherine, per i banchi… - infoiteconomia : Bonus vacanze, novità per l’estate 2021: ancora più possibilità per spenderlo - infoiteconomia : In ferie con Bonus Vacanze e TuResta in Fvg - IlFriuli : In ferie con #BonusVacanze e #TuRestainFvg. Come usufruire delle misure pensate per dare una boccata d'ossigeno a v… - PicchioRocca : RT @MMaXXprIIme: Trovano i soldi per accogliere i clandestini, per fare tamponi, per le terapie intensive, per le mascherine, per i banchi… -