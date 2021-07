Anticipazioni Una Vita, arriva una lettera da Cuba: la minaccia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ad Acacias arriva una nuova lettera da Cuba che metterà in subbuglio la città: tutte le Anticipazioni di Una Vita Sono troppi gli indizi che fanno di Genoveva l’assassina di Ursula e di Marcia: il commissario Mendez non ha dubbi, è lei ad aver causato ben due morti ad Acacias. Stando alle Anticipazioni della soap L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ad Acaciasuna nuovadache metterà in subbuglio la città: tutte ledi UnaSono troppi gli indizi che fanno di Genoveva l’assassina di Ursula e di Marcia: il commissario Mendez non ha dubbi, è lei ad aver causato ben due morti ad Acacias. Stando alledella soap L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Love is in the Air Anticipazioni 14 luglio 2021: Ayfer prende una decisione drammatica. Per Eda e Serkan è la fine! - infoitcultura : Una Vita Anticipazioni 14 luglio 2021: Ramon e Antonito alla ricerca dell'acqua 'miracolosa' che calmerà Moncho! - infoitcultura : Una Vita anticipazioni: Felipe e l’assurda scoperta su Genoveva - infoitcultura : Una Vita anticipazioni: GENOVEVA in carcere, ecco chi sarà il suo avvocato! - AsaliahKing : Cose che sto apprezzando di Aabria come dm: - La tranquillità con cui lascia capire che sta improvvisando una cosa… -