Zazzaroni senza freni: “Gli inglesi hanno fatto una figura di m…” (Di martedì 13 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/Zazza-1-1.mp4 Il gesto dei calciatori inglesi di togliersi la medaglia durante la premiazione del secondo posto continua a far discutere l’opinione pubblica. Mancanza di fair play o reazione giustificata dalla sconfitta a caldo? Ne hanno discusso durante la puntata di Quarta Repubblica di ieri il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, Daniele Capezzone e Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Dalla puntata del 12 luglio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 luglio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/07/Zazza-1-1.mp4 Il gesto dei calciatoridi togliersi la medaglia durante la premiazione del secondo posto continua a far discutere l’opinione pubblica. Mancanza di fair play o reazione giustificata dalla sconfitta a caldo? Nediscusso durante la puntata di Quarta Repubblica di ieri il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, Daniele Capezzone e Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Dalla puntata del 12 luglio 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

