Ultime Notizie Roma del 13-07-2021 ore 18:10 (Di martedì 13 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nel d'Elsa covid e dopo il discorso Alla nazione tenuto ieri sera dal Presidente Macron più di un milione di francesi ha prenotato la prima dose di vaccino contro il coronavirus è un record assoluto annunciato il servizio di prenotazione sul suo profilo Twitter cosa di 7,5 milioni di connessioni in pochi minuti il ministro della Salute ha annunciato poi che il personale sanitario che non si sarà completamente vaccinato entro il 15 settembre non potrà più lavorare non verrà pagato Quanto alle canzone dell'obbligo di pasta sanitario in bar ristoranti treni aerei non è un ricatto ma una misura ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Saipem in rosso: ancora cattive notizie. Meglio scappare? Più shortato a Piazza Affari Intanto cattive notizie arrivano per Saipem dall'ultimo aggiornamento ... Le ultime due operazioni sono quelle di Capital Fund Management che ha alzato lo short sul titolo ...

Scienziati a Marsiglia per studio inquinamento navi e barche Gli scienziati hanno allestito a Marsiglia uno yacht trasformandolo in un laboratorio sull'acqua con, a bordo, le ultime tecnologie per analizzare in tempo reale e nel dettaglio il fumo delle barche ...

Coronavirus, ultime notizie. Regno Unito, 50 morti in un giorno. Olanda, tasso di positività al ... Il Sole 24 ORE Con i prodotti «verdi» uno sconto dello 0,1% sul valore dello spread Prende sempre più forma, in Italia, il mercato dei “mutui verdi”, quelli che concedono benefici nel caso l’abitazione oggetto del finanziamento sia particolarmente efficiente dal punto di vista energe ...

Usa avvisano su rischio sindrome rara con vaccino J&J La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta alla sicurezza dei farmaci, haemesso un nuovo avviso sul vaccino anti Covid Johnson & Johnson, affermando che può comportare il rischio di ...

