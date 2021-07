Temptation Island, calci e pugni sull’isola: “Ha perso la testa” (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Volano calci e pugni a Temptation Island: un concorrente perde la testa, la sua furia non si placa dopo il video nel pinnetu. Temptation Island quest’anno sta regalando davvero tantissime emozioni ed allo stesso tempo colpi di scena davvero inaspettati a tutti coloro che lo stanno seguendo. Impossibile non notare, nella serata di ieri, ciò Leggi su youmovies (Di martedì 13 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Volano: un concorrente perde la, la sua furia non si placa dopo il video nel pinnetu.quest’anno sta regalando davvero tantissime emozioni ed allo stesso tempo colpi di scena davvero inaspettati a tutti coloro che lo stanno seguendo. Impossibile non notare, nella serata di ieri, ciò

Advertising

MondoTV241 : Temptation Island, saltano le nozze per una coppia che ha partecipato al programma?: 'Le liti sono ancora troppe.'… - singtiny : io se devo spiegare la trama di temptation island: - infoitcultura : Temptation Island, Alessandro furioso con Jessica: 'Non torni a casa con me' (VIDEO) - infoitcultura : Temptation Island Alberto-Speranza, nozze a rischio? Situazione difficile - zazoomblog : Temptation Island Anticipazioni: Momenti Difficili Per Manuela! - #Temptation #Island #Anticipazioni:… -