Stasera in tv | Carramba che sorpresa su Rai1 | tutte le curiosità che non sapevate sul programma

(Di martedì 13 luglio 2021) Suda martedì 13 luglio, alle 21.25, tornache, un omaggio all'artista 'più amata dagli italiani'. Una serie di appuntamenti per rivedere in azione, la grande Raffaella Carrà in ...

Advertising

caravaggesca : Stasera Carramba e poi Nino Frassica alla Pezza e domani Superquark con Barbero ?? - giul91 : Stasera fanno Carramba! - vincenzoaf : Il mio buon giorno e con la Regina degli Italiani Raffaella nel ?? Stasera non perdetevi dopo il Tg1 una delle sue… - IBeefsquatch : RT @_Alessio_88: Io cmq stasera dopo questo #techetechete avrei mandato la seconda puntata di Carramba che Sorpresa, e così ogni venerdì fi… - _Alessio_88 : Io cmq stasera dopo questo #techetechete avrei mandato la seconda puntata di Carramba che Sorpresa, e così ogni venerdì fino a settembre... -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Carramba

Vanity Fair Italia

Su Rai1 da martedì 13 luglio, alle 21.25, tornache sorpresa, un omaggio all'artista 'più amata dagli italiani'. Una serie di appuntamenti per rivedere in azione, la grande Raffaella Carrà in uno dei programmi di maggior successo del ...Programmi, Fiction e Seriein TV Tra i principali programmiin tv vi segnaliamo:! Che sorpresa , con Raffaella Carrà , in onda dalle 21.25 su Rai 1 I casi della giovane Miss ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Proprio lunedì scorso era andata in onda la prima puntata in replica di Carramba, per rendere omaggio a Raffaella. La Rai però, oltre ad aver deciso di trasmettere di nuovo su Rai 3 le puntate di A ra ...