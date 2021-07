Paura a Lecco | autobus con 25 bambini prende fuoco | l' autista eroe li salva Chiusa la statale 36

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paura Lecco

Il Messaggero

... lungo la strada statale 36 che collegaalla Valtellina, all'altezza di Varenna. L'autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta, ...questa mattina, attorno alle 9.45, quando un autobus con a bordo 25 ragazzini ha preso fuoco ... Per domare l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco die Bellano. Fortunatamente tutti ...Momenti di paura per un bus con a bordo 25 ragazzi che ha preso fuoco all'interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all'altezza di Varenna. Si è evitato il ...Momenti di paura per un bus con a bordo 25 bambini che ha preso fuoco all'interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina , all'altezza di Varenna . Si è evitato ...