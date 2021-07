La nuova maglia dell’Inter perde le righe nerazzurre e apre al pitonato (Di martedì 13 luglio 2021) L’Inter ha presentato sui propri canali social la nuova maglia per la prossima stagione. Una divisa innovativa, rispetto al tradizionale motivo nerazzurro, che viene abbandonato per passare al pitonato, che richiama il serpente come simbolo del club. La campagna pubblicitaria dell’Inter infatti batte molto sul concetto di pelle, “The new skin of Milano“. maglia The New Skin of Milano. Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22. #TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF — Inter (@Inter) July 13, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) L’Inter ha presentato sui propri canali social laper la prossima stagione. Una divisa innovativa, rispetto al tradizionale motivo nerazzurro, che viene abbandonato per passare al, che richiama il serpente come simbolo del club. La campagna pubblicitariainfatti batte molto sul concetto di pelle, “The new skin of Milano“.The New Skin of Milano. Diamo il benvenuto allaHome Jersey 21/22. #TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF — Inter (@Inter) July 13, 2021 L'articolo ilNapolista.

