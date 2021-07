Il crepuscolo di Deng Xiaoping

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 luglio 2021) Non ce la fa più a camminare da solo, non è in grado neppure di reggersi in piedi. Quasi cieco, non riesce più né a leggere né a scrivere, la sua voce è divenuta un sussurro. Ma ancora qualche giorno fa veniva fatta circolare una foto, scattata nel l’ottobre scorso, a riprova che «il compagnosta bene». Un’istantanea sfocata di un piccolo vecchio imbacuccato in abiti ormai troppo larghi, dallo sguardo opaco e tremolante ma non ancora del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.