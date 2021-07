Firenze | Silfi Spa acquisisce Florence Mutimedia srl

(Di martedì 13 luglio 2021)Multimedia Srl ha per oggetto sociale l'attività di produzione e distribuzione di contenuti multimediali legati al territorio e opera secondo il modello 'in house providing nei confronti della Città metropolitana diL'articolo proviene daPost.

