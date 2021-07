Finanziamento illecito: indagati Matteo Renzi e Lucio Presta. Inchiesta sui bonifici del documentario su Firenze (Di martedì 13 luglio 2021) L'ex premier Matteo Renzi è indagato per Finanziamento illecito e false fatturazioni, insieme al manager dei vip Lucio Presta. Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano «Domani», secondo cui «la procura di Roma ha iscritto il leader di Italia Viva nel registro degli indagati qualche settimana fa, in merito a un'Inchiesta sui rapporti economici tra Renzi e l'agente televisivo» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) L'ex premierè indagato pere false fatturazioni, insieme al manager dei vip. Lo rende noto un'anticipazione del quotidiano «Domani», secondo cui «la procura di Roma ha iscritto il leader di Italia Viva nel registro degliqualche settimana fa, in merito a un'sui rapporti economici trae l'agente televisivo» L'articolo proviene daPost.

