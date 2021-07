Denise Pipitone | l’ex Pm Angioni pronta alla difesa | “Voglio il processo”

(Di martedì 13 luglio 2021) CasoPm Mariaè indagata e su Facebook annuncia di non voler ritrattare: i motivi (screenshot video)Marianon ritratta, va avanti pur sapendo di rischiare un, anzi, è quello che vuole per far emerge la verità.Pm che per prima si è occupata del caso della scomparsa dinel settembre 2004, è accusata di falsa testimonianza. I giudici hanno chiuso le indagini e ora potrebbe essere rinviata a giudizio. Oggi laè giudice del Lavoro a ...

L'ex pm Maria Angioni è tornata a parlare del casoe la situazione che la vede protagonista; Angioni rischia infatti il rinvio a giudizio con l'accusa di false dichiarazioni a pubblico ministero. Il tutto riguarda le sue dichiarazioni ...L'ex pm del caso di, Maria Angioni, non torna indietro e non smentisce quanto affermato nelle recenti dichiarazioni, ribadendo ch e preferisce andare a processo piuttosto che infangare ancora una volta la ...Verso il processo per false dichiarazioni a Pubblico Ministero, l'ex pm Angioni è decisa a non tornare indietro e ad andare fino in fondo.L’ex pm Maria Angioni è tornata a parlare del caso Denise Pipitone e la situazione che la vede protagonista; Angioni rischia infatti il rinvio a giudizio con l’accusa di false dichiarazioni a pubblico ...