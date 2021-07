Corruzione | prosegue interrogatorio Montante | in corso controesame parte civile Cicero

(Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - E' ripreso, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, l'dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla, che in primo grado è stato condannato a 14 anni di carcere, sta rispondendo alle domande deldiAlfonso. L'ex amico, chevolle alla guida dell'Irsap, è oggi un dei maggiori accusatori ...

...nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. L'... 'Io ho conosciuto 61 magistrati -- e se io oggi parlassi male di tutti i 61 magistrati che ...La nostra Amministrazione -il sindaco di Loreto - si è subito messa a disposizione delle ... per conoscenza, anche alla Corte dei Conti e al responsabile della prevenzione dellae ...imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Montante, che in primo grado è stato condannato a 14 anni di carcere, sta rispondendo alle domande del controesame di parte civile ...Lo stallo politico in cui è caduta la Bulgaria pare destinato a proseguire dopo un’altra elezione conclusa ... i consensi del partito di Slavi Trifonov e dei movimenti anti-corruzione DB e ISMV.