Call of Duty Warzone ha un nuovo creative director e arriva direttamente da Far Cry 6 (Di martedì 13 luglio 2021) . Ted Timmins ha annunciato il suo nuovo ruolo sul suo account Twitter personale, dicendo che si è unito ufficialmente al team dello studio Raven Software di Warzone. Timmins ha annunciato la sua partenza da Ubisoft a giugno, affermando che il suo ruolo era giunto al termine mentre il lavoro su Far Cry 6 si concludeva prima della sua prossima uscita del 7 ottobre. Timmins, prima di entrare a far parte di Ubisoft, ha lavorato su Sea of ??Thieves di Rare ed è stato lead designer in Fable: Anniversary di Lionhead.

