ATP Bastad: Musetti e Caruso subito fuori. Mager out ad Amburgo (Di martedì 13 luglio 2021) Giornata negativa per tennisti italiani impegnati nei tornei post-Wimbledon su terra. Al 250 di Bastad Lorenzo Musetti e Salvatore Caruso si devono arrendere a Henri Laaksonen e Jiri Vesely, mentre al 500 di Amburgo Gianluca Mager dopo aver vinto il primo set subisce la rimonta vincente di Alex Molcan. Musetti e Caruso male in Svezia Un ritorno non felice sulla terra dopo gli ottimi al Roland Garros per Lorenzo Musetti, sconfitto sorprendentemente dallo svizzero numero 134 del mondo Henri Laaksonen con lo score di 6-2, 3-6, 6-4 . Il carrarese soffre ...

