Udinese, per l'attacco si pensa al centravanti Simy (Di lunedì 12 luglio 2021) Il centravanti in forza al Crotone, Simy, è nel mirino di diverse squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, i bianconeri ci stanno facendo un pensierino. Fonte foto Zimbio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vincono la Roma e il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A Parma Liverani verso il cambio di modulo contro l'Udinese Dove vedere Udinese Parma in diretta tv e in streaming Osimhen e Simy lanciano messaggi contro la polizia nigeriana

