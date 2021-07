“Torna in Nigeria”, l’onda razzista su Saka, Rashford e Sancho per i rigori sbagliati (Di lunedì 12 luglio 2021) Il nesso causale è incredibilmente scontato: Bukayo Saka sbaglia il rigore, ed è nero. L’Inghilterra razzista va sui social e si sfoga contro di lui. La stella diciannovenne dell’Arsenal diventa con Marcus Rashford e Sancho un problema, presi di mira con un linguaggio razzista ed emoji. Tra “esci dal mio paese”, e “Torna in Nigeria”. La Federcalcio inglese ha preso posizione ufficiale con una nota, dichiarando di essere “sconvolta” e che farà tutto il possibile per sostenere i giocatori colpiti dal razzismo. Ha definito questo comportamento “disgustoso”. “Continueremo a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Il nesso causale è incredibilmente scontato: Bukayosbaglia il rigore, ed è nero. L’Inghilterrava sui social e si sfoga contro di lui. La stella diciannovenne dell’Arsenal diventa con Marcusun problema, presi di mira con un linguaggioed emoji. Tra “esci dal mio paese”, e “in”. La Federcalcio inglese ha preso posizione ufficiale con una nota, dichiarando di essere “sconvolta” e che farà tutto il possibile per sostenere i giocatori colpiti dal razzismo. Ha definito questo comportamento “disgustoso”. “Continueremo a ...

