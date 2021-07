Parcelle avvocati: via libera al procedimento di ingiunzione (Di lunedì 12 luglio 2021) Lucia Izzo - Condivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione la tesi del COA di Roma: il D.L. n. 1/2012 non ha infatti abrogato il procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 12 luglio 2021) Lucia Izzo - Condivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione la tesi del COA di Roma: il D.L. n. 1/2012 non ha infatti abrogato ildidi cui agli artt. 633 e 636 c.p.c..

Parcelle avvocati: via libera al procedimento di ingiunzione Studio Cataldi L’abrogazione delle tariffe professionali non ha determinato anche l’abrogazione del 636 cpc. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19427/2021 fa chiarezza in merito alle procedure azionabili dall'avvocato per il recupero dei propri compensi ...

Parcelle avvocati: via libera al procedimento di ingiunzione Condivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione la tesi del COA di Roma: il D.L. n. 1/2012 non ha infatti abrogato il procedimento di ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.

