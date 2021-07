La straziante lettera di Rashford: “Non mi scuserò mai per chi sono e da dove vengo” (Di lunedì 12 luglio 2021) Un Marcus Rashford certamente amareggiato per l’esito della finale di Wembley risponde via social a tutte le critiche che gli sono arrivate in queste ore. “Mi sento come se avessi deluso i miei compagni di squadra. Una rigore era tutto ciò che mi era stato chiesto per contribuire alla vittoria della squadra: posso segnare rigori nel sonno, quindi perché non quello? Tutto quello che posso dire è che mi dispiace. Vorrei che fosse andata diversamente. Voglio però anche ringraziare i miei compagni di squadra: è stata costruita una famiglia indistruttibile. sono cresciuto in uno sport in cui mi aspetto di leggere cose scritte su di me. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 luglio 2021) Un Marcuscertamente amareggiato per l’esito della finale di Wembley risponde via social a tutte le critiche che gliarrivate in queste ore. “Mi sento come se avessi deluso i miei compagni di squadra. Una rigore era tutto ciò che mi era stato chiesto per contribuire alla vittoria della squadra: posso segnare rigori nel sonno, quindi perché non quello? Tutto quello che posso dire è che mi dispiace. Vorrei che fosse andata diversamente. Voglio però anche ringraziare i miei compagni di squadra: è stata costruita una famiglia indistruttibile.cresciuto in uno sport in cui mi aspetto di leggere cose scritte su di me. ...

