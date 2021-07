Isola dei Famosi | cicogna in arrivo per una ex concorrente | annuncio social

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ed è inla, precisamente la prima, per una exdell’dei. Si tratta di Gracias De Torres, naufraga nel 2016. La modella ha voluto annunciare la lieta notizia sui, definendo questa gravidanza come un vero e proprio miracolo. BEBÈ IN– Era il lontano 2016 quando Gracias partecipò al L'articolo

Advertising

Corriere : Troppi turisti: numero chiuso e prenotazione obbligatoria per la Spiaggia dei Conigli - FabiowFlorio : Ancora una volta si ripete l’attacco a Cuba che viene messa alla fame dagli USA con un embargo economico che dura d… - infoitinterno : All'Isola dei Conigli solo su prenotazione - chiararturo : “arrivo fino alla boa dei 200 e torno”. #isola - 1Shaun28 : Quando e se l'umanità si riprenderà da questa colossale truffa, questa gente riuscirà a riadattarsi all'anonimato o… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

ComingSoon.it

...vinto dodici anni fa il premio speciale della giuria nella sezione Un Certain Regard Il padre... Ma anche un omaggio a Bergman , che su quell'trovò rifugio negli ultimi venti anni di vita. Ciò ...Annunciate le terzine delle nominationGlobi d'Oro 2021. La cerimonia di premiazione si terrà il 30 settembre. Queste le candidature: ...Commedia Il grande passo L'incredibile storia dell'...Ed è in arrivo la cicogna, precisamente la prima, per una ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Gracias De Torres, naufraga nel 2016. La modella ha voluto annunciare la lieta notizia sui ...Fariba Tehrani una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2021 si è raccontata ai microfoni del programma Turchesando, eccezionalmente in una diretta Instagram sul profilo della conduttrice ...