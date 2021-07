Europei: azzurri arrivati a Palazzo Chigi tra due ali di folla (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Il pulmann degli azzurri dal calcio con la Coppa di campioni d'Europa sono arrivati a Palazzo Chigi. Due ali di folla festante hanno accompagnato la Nazionale di calcio nel percorso dal Quirinale all'incontro con il Premier Mario Draghi. Sono migliaia le persone in strada che inneggiano alla Nazionale di Mancini. Lo stesso Draghi è uscito da Palazzo Chigi per accogliere gli azzurri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Il pulmann deglidal calcio con la Coppa di campioni d'Europa sono. Due ali difestante hanno accompagnato la Nazionale di calcio nel percorso dal Quirinale all'incontro con il Premier Mario Draghi. Sono migliaia le persone in strada che inneggiano alla Nazionale di Mancini. Lo stesso Draghi è uscito daper accogliere gli

Advertising

SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - FerdiGiugliano : Dichiarazione di Mario Draghi “Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio.… - RaiPlay : ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020… - TurrisiFabio : RT @SkySportMotoGP: ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? ? L'Italia ha realizzato 13 gol in questo torneo, record per gli Azzurri in una sing… - AreaPharma : RT @Corriere: Sono (finalmente) tornati gli abbracci: ecco perché dobbiamo ringraziare gli azzurri -