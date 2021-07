Draghi a Donnarumma | Che paraten' do stai?

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni. Oggi siete voi a essere entrati nella storia, con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol e le vostre parate”. Lo dice il premier Marioparlando alla Nazionale e a Matteo Berrettini. Quindi il premier si interrompe e guardando Gigiosottolinea: “E che parate...”. E ha aggiunto: “Do’?”.ha poi ricordato “lo spirito di squadra, il gioco di squadra, forgiati dal commissario tecnico Roberto Mancini”.

