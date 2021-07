Calcio | l’Italia è la prima a squadra a vincere due volte di fila ai rigori nello stesso Europeo

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021)è campione d’Europa. Giova ricordarselo una volta in più, perchè non era semplicissimo da pensare solamente qualche settimana fa. Il sogno è divenuto realtà. Tutto vero quindi e meritatissimo. La Nazionale del CT Roberto Mancini non solo ha vinto in casa dei padroni di casa inglesi, ma ha anche centrato due risultati non di poco. In primo luogo ha chiuso la trentaquattresima partita consecutiva senza subire una sconfitta, quindi ha fatto qualcosa che nessuno era mai stato in grado di compiere nella competizione continentale., infatti, ha vinto due match consecutivi ai calci di rigore. Un risultato mai raggiunto in precedenza da nessuno in ...