"Bellissimo vedere la gente nelle piazze, ma inevitabilmente vedremo salire i contagi" (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - "Bellissimo vedere la gente nelle piazze ma inevitabilmente vedremo salire i contagi". Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio24. "La variante Delta - sottolinea - si diffonderà e diventerà dominante prima del previsto". "nelle prossime 2 settimane ci sarà sicuramente una recrudescenza dei contagi. Temo che per fine mese ci saranno 3-4 volte i contagi che si sono oggi" aggiunge Sileri. "Dobbiano solo correre con la vaccinazione e convincere le persone che ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - "lama". Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio24. "La variante Delta - sottolinea - si diffonderà e diventerà dominante prima del previsto". "prossime 2 settimane ci sarà sicuramente una recrudescenza dei. Temo che per fine mese ci saranno 3-4 volte iche si sono oggi" aggiunge Sileri. "Dobbiano solo correre con la vaccinazione e convincere le persone che ...

Advertising

LegaSalvini : Bellissimo vedere la fila al gazebo a Brindisi per firmare per il #referendumgiustizia! E tu sei già andato a firma… - Agenzia_Italia : 'Bellissimo vedere la gente nelle piazze, ma inevitabilmente vedremo salire i contagi' - sulsitodisimone : 'Bellissimo vedere la gente nelle piazze, ma inevitabilmente vedremo salire i contagi' - pvsassone : RT @sruotolo1: #ItaliaInghilterra la cosa più bella è vedere sorridere il presidente #Mattarella. La sua felicità è la felicità del suo Pae… - RossellaRome : Conosco per altri motivi il Parco dei Principi ed è bellissimo vedere la festa adesso! -