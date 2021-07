Azzurri, Chiellini a letto con la coppa come Cannavaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Il capitano della nazionale, Giorgio Chiellini, fresco campione d’Europa, ha voluto festeggiare la vittoria tramite una tradizione degli Azzurri: ha fotografato la coppa sul proprio letto come Fabio Cannavaro, lo storico capitano dei mondiali del 2006. Un tripudio azzurro Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina https://t.co/QLiRIP1ULj— Fabio Cannavaro (@fabioCannavaro) July 12, 2021 Il cielo si è tinto d’azzurro sopra Londra, l’Italia ha trionfato ai rigori contro l’Inghilterra, trascinata da un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Il capitano della nazionale, Giorgio, fresco campione d’Europa, ha voluto festeggiare la vittoria tramite una tradizione degli: ha fotografato lasul proprioFabio, lo storico capitano dei mondiali del 2006. Un tripudio azzurro Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina https://t.co/QLiRIP1ULj— Fabio(@fabio) July 12, 2021 Il cielo si è tinto d’azzurro sopra Londra, l’Italia ha trionfato ai rigori contro l’Inghilterra, trascinata da un ...

Advertising

chiellini : Il risultato è solo una parte del gioco ma questo risultato, questa vittoria, queste lacrime di gioia sono dedicate… - juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ??? #Mancini: “Siamo felici per tutti gli italiani” ??? #Bonucci e #Chiellini: “Dedicata ai… - nerdsattack : Euro2020, gli Azzurri arrivano al Parco dei Principi: Chiellini scende d... - Silvia_Mio86 : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? ??? #Mancini: “Siamo felici per tutti gli italiani” ??? #Bonucci e #Chiellini: “Dedicata ai nostr… -