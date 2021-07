Wimbledon 2021, il doppio misto va a Neal Skupski e Desirae Krawczyk (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi, domenica 11 luglio, si è concluso il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si è giocato sull’erba outdoor di Londra: l’ultimo titolo ad essere assegnato è stato quello del doppio misto, andato alla coppia testa di serie numero 7 composta dal britannico Neal Skupski e dalla statunitense Desirae Krawczyk. I due hanno battuto in due set la coppia interamente britannica formata da Joe Salisbury ed Harriet Dart, vincendo con lo score di 6-2 7-6 (1) in un’ora e 24 minuti. Primo set equilibrato fino al 2-2, poi ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi, domenica 11 luglio, si è concluso il torneo didi tennis, terzo Slam stagionale, che si è giocato sull’erba outdoor di Londra: l’ultimo titolo ad essere assegnato è stato quello del, andato alla coppia testa di serie numero 7 composta dal britannicoe dalla statunitense. I due hanno battuto in due set la coppia interamente britannica formata da Joe Salisbury ed Harriet Dart, vincendo con lo score di 6-2 7-6 (1) in un’ora e 24 minuti. Primo set equilibrato fino al 2-2, poi ...

