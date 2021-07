Salerno guarda oltre: ‘Rilanciare la scuola dopo il Covid’ (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – ‘Rilanciare la scuola dopo il Covid’. E’ il titolo del convegno che si terrà venerdì 16 luglio ore 11.30 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città. Titolo ambizioso e, forse, volutamente provocatorio. Stando alle ultime esternazioni del Governatore De Luca, infatti, per l’apertura totale a settembre dovrà essere vaccinata la gran parte degli studenti. Il Covid, dunque, non è passato. Moderati dal giornalista Giuseppe Leone tenteranno di fornire risposte, prospettive, alternative e quant’altro Vincenzo Napoli sindaco di Salerno, Eva Avossa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutilail. E’ il titolo del convegno che si terrà venerdì 16 luglio ore 11.30 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città. Titolo ambizioso e, forse, volutamente provocatorio. Stando alle ultime esternazioni del Governatore De Luca, infatti, per l’apertura totale a settembre dovrà essere vaccinata la gran parte degli studenti. Il Covid, dunque, non è passato. Moderati dal giornalista Giuseppe Leone tenteranno di fornire risposte, prospettive, alternative e quant’altro Vincenzo Napoli sindaco di, Eva Avossa ...

