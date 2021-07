NetherRealm Studios non è in vendita, Warner Bros. mette a tacere i rumor (Di domenica 11 luglio 2021) In questi ultimi giorni, sono circolate in rete diverse voci che vedevano Warner Bros. intenzionata a snellire la propria divisione gaming, vendendo NetherRealm Studios e TT Games. Tale rumor era stato confermato da diversi importanti insider, fra cui Jez Corden di Windows Central e Shpeshal Nick di XboxEra, pertanto molti l'avevano visto come qualcosa ormai semi-ufficiale. Ebbene, a quanto pare non è così: un rappresentante di Warner Bros. Games, Remi Sklar, ha condiviso una dichiarazione ufficiale con TheGamer, nel quale smentiscono tutti i rumor ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) In questi ultimi giorni, sono circolate in rete diverse voci che vedevano. intenzionata a snellire la propria divisione gaming, vendendoe TT Games. Taleera stato confermato da diversi importanti insider, fra cui Jez Corden di Windows Central e Shpeshal Nick di XboxEra, pertanto molti l'avevano visto come qualcosa ormai semi-ufficiale. Ebbene, a quanto pare non è così: un rappresentante di. Games, Remi Sklar, ha condiviso una dichiarazione ufficiale con TheGamer, nel quale smentiscono tutti i...

