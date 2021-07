Lutto cittadino a Strongoli per la morte di Giovanni Serra (Di domenica 11 luglio 2021) A Strongoli sarà Lutto cittadino. “Domani, 12 luglio, le bandiere italiana ed europea sulla facciata del Comune di Strongoli e al Museo saranno listate a Lutto e tutta la comunità strongolese, alle 12, si fermerà per un minuto di silenzio e preghiera in memoria del caro Giovanni e per esprimere la nostra vicinanza alla sua famiglia”. Lo scrive su facebook il sindaco Sergio Bruno. Il sindaco in una nota esprime a nome di tutta la comunità il cordoglio per la morte di Giovanni Serra, 28 anni . “L’amministrazione comunale si stringe alla ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 luglio 2021) Asarà. “Domani, 12 luglio, le bandiere italiana ed europea sulla facciata del Comune die al Museo saranno listate ae tutta la comunità strongolese, alle 12, si fermerà per un minuto di silenzio e preghiera in memoria del caroe per esprimere la nostra vicinanza alla sua famiglia”. Lo scrive su facebook il sindaco Sergio Bruno. Il sindaco in una nota esprime a nome di tutta la comunità il cordoglio per ladi, 28 anni . “L’amministrazione comunale si stringe alla ...

