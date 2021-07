Lite condominiale finisce con un morto nel Napoletano | qualche giorno fa il decesso del suocero

(Di domenica 11 luglio 2021) Una faida familiare per motivi economici, in particolare per la gestione di quote condominiali e le parti comuni di un edificio popolare è all’origine della rissa finita ieri nelcon un:...

Gazzetta del Sud

Nella vicenda, su cui indagato i carabinieri, si innesta anche un'altra morte, avvenuta per infarto, sempre nel corso di unanata nel cortile del palazzo e proseguita in strada davanti al bar ...... un immobile in ristrutturazione al terzo piano di una palazzina, e che il figlio di ... Nel corso della, quest'ultimo, dopo aver imbracciato un forcone, ha colpito il padre ferendolo ...Pozzuoli ucciso da un parente. E' caccia all'assassino di Alessandro Cristian Amato ucciso da una coltellata da un parente nel corso di una lite per motivi condominiali ...Nella rissa sono state coinvolte una decina di persone, si conoscevano tutte, alcuni erano legati da vincoli familiari, zii, nipoti, cugini, secondo le prime informazioni raccolte. In quattro sono rim ...