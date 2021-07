Infortunio Lozano, il vice del Messico: “Vissuti attimi di panico” (Di domenica 11 luglio 2021) L’Infortunio di Hirving Lozano tiene con il fiato sospeso il Messico. Il calciatore ha ricevuto un colpo violentissimo durante la sfida di Gold Cup con Trinidad e Tobago. Un colpo che gli ha aperto il sopracciglio e costretto in medici ad operarlo per ridurre la ferita. Ora Lozano è cosciente ma sotto osservazione, oltre che per il taglio anche per il trauma cranico subito. Il vice allenatore del Messico Jorge Theiler tranquillizza l’ambiente sulle condizioni di Lozano. Parlando alla stampa messicana Theiler ha fatto sapere che “appena abbiamo visto Lozano ... Leggi su napolipiu (Di domenica 11 luglio 2021) L’di Hirvingtiene con il fiato sospeso il. Il calciatore ha ricevuto un colpo violentissimo durante la sfida di Gold Cup con Trinidad e Tobago. Un colpo che gli ha aperto il sopracciglio e costretto in medici ad operarlo per ridurre la ferita. Oraè cosciente ma sotto osservazione, oltre che per il taglio anche per il trauma cranico subito. Ilallenatore delJorge Theiler tranquillizza l’ambiente sulle condizioni di. Parlando alla stampa messicana Theiler ha fatto sapere che “appena abbiamo visto...

Advertising

bennygiardina : Brutte, bruttissime le immagini dell'infortunio di Lozano: speriamo nulla di grave - AlfonsoFofo60 : RT @TolliVincenzo: Brutto infortunio per #Lozano durante la partita della sua nazionale, perde i sensi per alcuni minuti e viene trasportat… - unashippernata : Che brutto svegliarsi con la notizia dell’infortunio di Lozano. Forza Chucky, siamo tutti con te!?? - cn1926it : #Lozano, operato dopo l’infortunio: profondo taglio vicino all’occhio sinistro - Spazio_Napoli : VIDEO - Infortunio shock per Lozano, attimi di tensione in Messico-Trinidad e Tobago: El Chucky ha perso i sensi -