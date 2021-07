Ibrahimovic verso il rientro | la prima scadenza tra due settimane

(Di domenica 11 luglio 2021) Zlatancontinua a lavorare duro per farsi trovare pronto, tra duelaZlatancontinua a lavorare duro per farsi trovare pronto. L’obiettivo è l’inizio di stagione, possibilmente in uno stato di forma accettabile. L’acquisto di Giroud lascia dormire sonni tranquilli a Pioli per ladi campionato. Lo svedese ha già fissato la: tra quindici giorni dovrebbe tornare a lavorare con il pallone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il conto alla rovescia verso la fine di Euro 2020 non è solo quello di un'Italia calcistica tornata a innamorarsi delle ... Olivier Giroud sarà l'alternativa a Zlatan Ibrahimovic, mentre Alvaro ...