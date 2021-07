Giovani in Arno | recuperati dai vigili del fuoco

(Di domenica 11 luglio 2021) Ideldel comando di Firenze sono intervenuti questa notte intorno alle ore 3:45 in, nei pressi del Ponte alla Vittoria, per soccorrere un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di ...

Advertising

LetiziaFirenze : Cadono nell'Arno a Firenze, due giovani recuperati nella notte dai vigili del fuoco - ToscanaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani Arno

Secondo quanto ricostruito, il 23enne si sarebbe gettato inper soccorrere la giovane, dopo aver visto la 18enne nel fiume. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di ...FIRENZE - Un ragazzo e una di ragazza di 20 e 18 anni sono caduti inla notte scorsa e sul posto, per salvarli, sono intervenuti i vigili del fuoco con il reparto dei sommozzatori. L'intervento è avvenuto di notte, verso le 3,45 all'altezza del Ponte alla Vittoria.FIRENZE: L'allarme è scattato poco prima delle 4 e sulle sponde del fiume sono arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118, polizia e carabinieri ...Sono intervenuti i vigili del fuoco questa notte, intorno alle ore 3.45 in Arno, nei pressi del Ponte alla Vittoria, per soccorrere un ragazzo e una di ragazza di 23 e 18 anni caduti in acqua. I ...