Europei | Kane | ‘non potevamo dare di più’

(Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) – Il capitano dell’Inghilterra Harrysi è detto orgoglioso dello sforzo della squadra. “I ragazzi non avrebbero potutodi più. I rigori sono ovviamente la cosa peggiore al mondo quando si perde. Non era la nostra serata, ma è stato un torneo fantastico e dovremmo essere orgogliosi, usciamo a testa alta”, ha dettoalla Bbc. “Naturalmente farà male per un po’, ma siamo sulla strada giusta e speriamo di poter progredire da questo prossimo anno”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tocca a Harry, mai leader come stasera, trascinare la manovra dei suoi e ai due esterni ... L'italia torna a vincere glidopo 53 anni. E Roberto Mancini piange a dirotto mentre abbraccia ...Il gol di Luke Shaw è il più veloce mai realizzato in una finale degli, e il suo primo in ... Dall'altra parte Donnarumma non irreprensibile in uscita su un cross di. Gli ultimi dieci ...Berardi gol (2-1) Kane gol (2-2) Belotti parato (2-2 ... il cielo si è letteralmente tinto di azzurro con la felicità che sta coinvolgendo tutta l'italia e l'Europa, "non so cosa dire - ha dichirato ...Londra, 12 lug. (Adnkronos) - Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane si è detto orgoglioso dello sforzo della squadra. "I ragazzi non avrebbero potuto dare di più. I rigori sono ovviamente la cosa pe ...