Euro 2020 | l’Italia è campione | Inghilterra battuta 4-3 ai rigori

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : ITALIA-INGHILTERRA 4-3 Risultato dopo i rigori ? ? #Shaw (2’) ? #Bonucci (67’) ? ?? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA… - IlariaCaputo7 : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - muwaffiqn : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'Wembley', Italia e Inghilterra si affrontano nel match valido per la finale di. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA ...Gli Azzurri vincono il loro secondo Europeo dopo la vittoria nel 1968. La partita si era aperta con la doccia fredda in avvio con il gol di Shaw al 2'. La risposta degli uomini di Mancini nella ...ROME, JUL 12 - Italy are champions of Europe following a 3-2 win over England at Wembley in a penalty shoot-out after the final of Euro 2020 ended 1-1 at the end of regulation and extra time. Leonardo ...Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo il successo di Euro 2020 ai calci di rigore sull'Inghilterra. "E' importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Vinto e giocato bene?