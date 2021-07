Enoturismo | scoprire l’Umbria attraverso i suoi vini

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 luglio 2021) Una recente campagna di promozione turistica esalta la bellezza del mare del: un modo ironico per raccontare il mare di cose da vedere e da fare, in una regione che non soffre la mancanza di un affaccio sulla costa.l’è un ottimo punto di partenza L’, ad esempio, fornisce ottime occasioni per esplorare le aree interne del nostro Paese, in particolare in questo periodo in cui le vacanze di prossimità sono una scelta quasi obbligata. Per chi vuole visitaree approfondirne la conoscenza ...