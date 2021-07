Classifica Grande Slam tennis: Novak Djokovic aggancia Federer e Nadal a 20. US Open per il sorpasso (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto come da copione: Novak Djokovic batte Matteo Berrettini e conquista per la sesta volta in carriera il titolo di Wimbledon. Con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-4 6-3 il campione nativo di Belgrado (n.1 del mondo) ha regolato l’azzurro che ha cercato in ogni modo di impegnare il forte balcanico, ma alla lunga ha dovuto a cedere alla maggior completezza tennistica di Nole. Djokovic con questo risultato entra sempre di più nella storia di questo sport, aggiudicandosi l’85° titolo in carriera e soprattutto conquistando il suo 20° Major, agganciando in questa particolare graduatoria gli eterni rivali Rafael ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto come da copione:batte Matteo Berrettini e conquista per la sesta volta in carriera il titolo di Wimbledon. Con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-4 6-3 il campione nativo di Belgrado (n.1 del mondo) ha regolato l’azzurro che ha cercato in ogni modo di impegnare il forte balcanico, ma alla lunga ha dovuto a cedere alla maggior completezzatica di Nole.con questo risultato entra sempre di più nella storia di questo sport, aggiudicandosi l’85° titolo in carriera e soprattutto conquistando il suo 20° Major,ndo in questa particolare graduatoria gli eterni rivali Rafael ...

