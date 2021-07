The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film d'animazione Netflix su Vesemir ha un trailer e una data di uscita (Di sabato 10 luglio 2021) Netflix non sta realizzando solo delle serie live-action di The Witcher, con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, ma anche un film animato prequel, intitolato Nightmare of the Wolf. Dopo anni di attesa dall'annuncio, finalmente abbiamo potuto ammirare il primo teaser trailer ufficiale, nel quale è confermata anche la data d'uscita, ovvero 23 agosto 2021. La serie animata sarà curata da Studio Mir, il team che realizzò Legend of Korra, insieme a Lauren S. Hissrich e Beau DeMayo, rispettivamente showrunner e autore della serie The ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 luglio 2021)non sta realizzando solo delle serie live-action di The, con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, ma anche unanimato prequel, intitolatoof the. Dopo anni di attesa dall'annuncio, finalmente abbiamo potuto ammirare il primo teaserufficiale, nel quale è confermata anche lad', ovvero 23 agosto 2021. La serie animata sarà curata da Studio Mir, il team che realizzò Legend of Korra, insieme a Lauren S. Hissrich e Beau DeMayo, rispettivamente showrunner e autore della serie The ...

