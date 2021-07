Morgane detective geniale approda sulla Rai: quando e dove vederlo (Di sabato 10 luglio 2021) Morgane detective geniale è l’amatissima serie TV molto apprezzata in Francia presto in onda anche su Rai Uno Picchi di 10 milioni di spettatori in Francia, Morgane detective geniale riuscirà a raggiungere ottimi risultati anche in Italia? La promettente trama della serie TV che consta di quattro appuntamenti, ha spronato la Rai a trasmetterla, a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 luglio 2021)è l’amatissima serie TV molto apprezzata in Francia presto in onda anche su Rai Uno Picchi di 10 milioni di spettatori in Francia,riuscirà a raggiungere ottimi risultati anche in Italia? La promettente trama della serie TV che consta di quattro appuntamenti, ha spronato la Rai a trasmetterla, a L'articolo proviene da Inews.it.

Morgane Detective Geniale in estate su Rai1? Slitta il debutto della serie Dopo aver battuto tutti i record in Francia su TFI sfiorando ogni settimana i 10milioni di spettatori, Morgane Detective Geniale si prepara a debuttare su Rai1. In un primo momento si era parlato di un debutto estivo, poi di uno il prossimo settembre ma, a quanto pare, ci vorrà l'autunno inoltrato per ...

