Letta elogia Ursula Von Der Leyen | ' Sull' Ungheria ha preso la linea più coraggiosa'

Advertising

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - zazoomblog : Letta elogia Ursula Von Der Leyen: SullUngheria ha preso la linea più coraggiosa - #Letta #elogia #Ursula #Leyen: - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : - brongosalvatore : RT @EugenioCardi: Affinità elettive tra i 2 Matteo... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Letta elogia

Globalist.it

Lo sostiene il segretario del Pd Enrico, che lo ha detto a 'Repubblica delle Idee' "Il Pnrr è il futuro dell'Europa - ha detto - e non posso immaginare che vada a calpestare lo stato di diritto.... Lucia Annunziatala linea scelta dal Partito Democratico . Intervenuta ai microfoni di Huffington Post , la giornalista ha spiegato che a suo avviso Enricofaccia bene a misurarsi in ...Si è tenuta oggi pomeriggio l’assemblea elettiva di Confesercenti Napoli. Confermato presidente Vincenzo Schiavo, eletta all’unanimità la nuova presidenza. “Non abbiamo rinnovato solo la presidenza – ...Il segretario delPd e le preoccupazioni per un M5S anti Draghi. E sul ddl Zan, in aula al Senato mercoledì, c’è il rischio di altri franchi tiratori. Letta spinge la legge sull’omofobia ma nel Pd cont ...