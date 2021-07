La UEFA punisce l’Ungheria per il comportamento dei tifosi (Di sabato 10 luglio 2021) L’organo di governo del calcio europeo ha ordinato all’Ungheria di giocare le prossime due partite UEFA senza spettatori. La motivazione è legata al “il comportamento discriminatorio dei suoi tifosi” ai Campionati Europei. E’ così che la UEFA punisce l’Ungheria. Perché la UEFA punisce l’Ungheria e quando è stato deciso? La sentenza della UEFA di ieri, 9 luglio, segue un’indagine su presunti striscioni omofobici e rumori di scimmie durante le partite della fase a gironi di Euro 2020 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) L’organo di governo del calcio europeo ha ordinato aldi giocare le prossime due partitesenza spettatori. La motivazione è legata al “ildiscriminatorio dei suoi” ai Campionati Europei. E’ così che la. Perché lae quando è stato deciso? La sentenza delladi ieri, 9 luglio, segue un’indagine su presunti striscioni omofobici e rumori di scimmie durante le partite della fase a gironi di Euro 2020 ...

