La Torre Velasca: al via il primo restyling del grattacielo milanese (Di sabato 10 luglio 2021) I milanesi la chiamano affettuosamente “il grattacielo con le bretelle”, a causa delle travature oblique che sorreggono la parte aggettante dell’edificio. La Torre Velasca, costruita tra il 1956 e il 1957 su progetto dello studio BBPR – fondato nel 1932 da Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers –, è una delle architetture più iconiche di Milano: e ora, per la prima volta, si rifà il look. Il via ufficiale ai lavori di restauro è arrivato lo scorso 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, con un evento organizzato da Hines, la società di real estate che ne ha acquisito ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) I milanesi la chiamano affettuosamente “ilcon le bretelle”, a causa delle travature oblique che sorreggono la parte aggettante dell’edificio. La, costruita tra il 1956 e il 1957 su progetto dello studio BBPR – fondato nel 1932 da Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers –, è una delle architetture più iconiche di Milano: e ora, per la prima volta, si rifà il look. Il via ufficiale ai lavori di restauro è arrivato lo scorso 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, con un evento organizzato da Hines, la società di real estate che ne ha acquisito ...

