La legge con cui il Regno Unito vuole espellere i richiedenti asilo e bloccare gli sbarchi (Di sabato 10 luglio 2021) «It's coming home», cantano i tifosi inglesi nell'epopea di un Europeo di calcio con la finale a Wembley. Meglio non interrogarsi su cosa sia «casa» per una nazionale che senza le seconde generazioni di un'immigrazione secolare verrebbe decurtata di otto titolari su undici. Lo sa il primo ultrà dei ragazzi di Southgate, il premier Boris Johnson: maglietta bianca coi tre leoni in tribuna, mentre il suo governo propone una stretta securitaria che fa dubitare che il «nationalism», e non solo il «football», stia tornando a casa. In base al Nationality and Borders Bill ora in parlamento, i richiedenti asilo potranno venire trasferiti all'estero in attesa della ...

