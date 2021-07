La figlia di Belen non nascerà a Milano, la scelta della coppia è la serenità (Di sabato 10 luglio 2021) Al contrario di quanto immaginava Belen Rodriguez sua figlia sembra voglia attendere tutte le settimane necessarie per completare la gravidanza. Il parto di Belen sembra però che non sarà a Milano. Sembra infatti che la showgirl argentina abbia deciso anche in base al periodo. Belen e Antonino Spinalbese con tutta la famiglia sono in vacanza sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo e da lì non hanno alcuna intenzione di spostarsi non solo fino alla nascita di Luna Marì ma anche dopo. Sono queste le ultime indiscrezioni sul parto di Belen ma sembrano anche confermate dagli ultimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 luglio 2021) Al contrario di quanto immaginavaRodriguez suasembra voglia attendere tutte le settimane necessarie per completare la gravidanza. Il parto disembra però che non sarà a. Sembra infatti che la showgirl argentina abbia deciso anche in base al periodo.e Antonino Spinalbese con tutta la famiglia sono in vacanza sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo e da lì non hanno alcuna intenzione di spostarsi non solo fino alla nascita di Luna Marì ma anche dopo. Sono queste le ultime indiscrezioni sul parto dima sembrano anche confermate dagli ultimo ...

